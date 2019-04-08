В Кремле назвали регулирование топливного рынка прерогативой правительства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопросами регулирования топливного рынка занимается кабинет министров РФ. Однако и в Кремле неоднократно обсуждали данную тему.

— Разумеется, соответствующие подразделения экспертные Администрации Президента очень внимательно отслеживают ситуацию на топливном рынке. Разумеется, во взаимодействии с кабинетом министров это осуществляется, — заявил Песков, комментируя письмо главы "Роснефти" Игоря Сечина к премьеру Дмитрию Медведеву. В нём Сечин отметил, что видит риски ручного регулирования рынка.

По словам Пескова, соответствующие вопросы лучше адресовать членам кабмина, так как вопросы регулирования рынка являются именно их прерогативой.