Кремль рассмотрит данные посла РФ в Лондоне о беседе с пострадавшим в Эймсбери

Британец Чарльз Роули в ходе разговора с послом интересовался возможностью встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрит информацию посла РФ в Лондоне о беседе с пострадавшим в Эймсбери британцем, который попросил о встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

— Сначала нам надо будет получить информацию от нашего посла в Великобритании Яковенко. Я думаю, как только эта информация поступит, она будет рассмотрена, — ответил представитель Кремля на вопрос, какова вероятность, что просьба Чарльза Роули о встрече с главой РФ будет рассмотрена и удовлетворена.

Ранее стало известно, что пострадавший при инциденте в Эймсбери Чарльз Роули в ходе встречи с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко интересовался возможностью встречи с президентом России Владимиром Путиным.

45-летний Чарльз Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджесс были госпитализированы в конце июня 2018 года. По версии Лондона, они отравились нервно-паралитическим веществом "Новичок". 8 июля женщина умерла.