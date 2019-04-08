Новорождённые белые медвежата вышли на первую "рыбалку" в зоопарке Новосибирска

Пусть вместо рыб они смогли поймать только ледышки, однако азарта от этого у них ничуть не меньше.

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило ветеринары и биологи впервые осмотрели белых медвежат, появившихся на свет почти пять месяцев назад — 11 декабря 2018 года.

Специалисты выяснили пол малышей и чипировали их. Медвежата оказались мальчиком и девочкой, им пока не дали имена. Отмечается, что осмотр, занявший несколько минут, им не понравился — звери вертелись, ворчали и норовили вырваться из рук.

Меж тем медвежата вышли на свою первую "рыбалку". Правда, вместо рыб они ловили ледышки. Малышей также порадовали и бассейном, куда уже подали воду.

Ранее Лайф опубликовал видео из Новосибирского зоопарка, на котором пушистый манул радуется весне.