ФСБ внесла сообщество "Сеть" в список террористических организаций

Соответствующее решение силовики приняли на основании решения Московского окружного военного суда.

Список террористических организаций, запрещённых на территории России, пополнился ещё одним названием — радикальное сообщество "Сеть"*. Как отмечают специалисты Федеральной службы безопасности РФ, основанием о включении группировки в список запрещённых стало решение Московского окружного военного суда от 17 января 2019 года.

— Решение суда вступило в силу 14 марта, — уточняется на официальном сайте ФСБ.

Отметим, в общей сложности в списке значится 30 организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими.

Напомним, в настоящее время в Санкт-Петербурге в суде рассматривается уголовное дело в отношении участника "Сети" Юлия Бояршинова, который обвиняется в хранении взрывчатых веществ. Обвиняемый признался в совершении данного преступления. Также на скамье подсудимых находится его соратник — программист Виктор Филинков. Другой участник "Сети", житель Петербурга Игорь Шишкин, был приговорён в январе этого года к 3,5 года колонии общего режима. Он также полностью признал свою вину.

По данным следствия, участники "Сети" и её подразделение "Марсово поле" участвовали в подготовке вооружённого мятежа и насильственного захвата власти.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда