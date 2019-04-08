Женщин возмутили "откорректированные" лица героинь новых "Мстителей"

Пользовательницы Сети остались недовольны тем, что продюсеры вносят коррективы во внешность персонажей.

Фанатки киновселенной Marvel оказались возмущены тем фактом, что при создании серии плакатов фильма "Мстители: Финал" все лица его героинь прошли процедуру "омоложения" с помощью программ для редактирования изображений. Об этом сообщает Yahoo.

— Я люблю "Мстителей". Я люблю Капитана Марвел. Но эти фотографии так меня разозлили. Вы заметили разницу? У женщин вообще нет никаких линий и морщин на лице, их лбы словно обработаны аэрографом! У мужчин (даже у богов, инопланетян, людей, которые физически не стареют) вы можете видеть линии на их лбах. В чём дело, Marvel? — возмутились в Сети.

Представители студии пока не комментируют ситуацию. Премьера фильма состоится в конце апреля.