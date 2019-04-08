Президент VADA предложила Порошенко и Зеленскому сдать тест на допинг

Президент VADA (добровольное антидопинговое агентство) Маргарет Гудмэн в своём видеообращении предложила кандидатам на пост президента Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому пройти допинг-тест. Ролик в своём твиттере выложил Владимир Кличко.
Thx @Vada_Testing ! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let’s get the testing started! Are you ready?!— Klitschko (@Klitschko) 7 апреля 2019 г.
Вдячний @Vada_Testing !Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести? @zeteam_official @poroshenko pic.twitter.com/sneaCwAXNe
Гудмэн в ролике рассказала, что организация была основана в 2011 году для того, чтобы спортсмены могли доказать свою чистоту и пройти тесты на добровольной основе.
— Если кандидаты в президенты Украины согласятся, мы сочтём за честь и будем горды помочь им продемонстрировать чистоту соревнований и честность их политики, — рассказала Гудмэн.
К кандидатам обратился и Владимир Кличко, который спросил, готовы ли они на это пойти.
Ранее Владимир Кличко предложил участникам второго тура выборов президента Украины пройти тестирование во Всемирном антидопинговом агентстве.
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