Президент VADA предложила Порошенко и Зеленскому сдать тест на допинг

В организации также заявили о готовности обеспечить чистоту голосования и политики кандидатов.

Президент VADA (добровольное антидопинговое агентство) Маргарет Гудмэн в своём видеообращении предложила кандидатам на пост президента Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому пройти допинг-тест. Ролик в своём твиттере выложил Владимир Кличко.

Thx @Vada_Testing ! Experts of this organization will arrive in Kyiv soon. Let’s get the testing started! Are you ready?!

Вдячний @Vada_Testing !Фахівці цієї організації днями прибудуть до Києва. Ви готові, панове кандидати в президенти, здати тести? @zeteam_official @poroshenko pic.twitter.com/sneaCwAXNe — Klitschko (@Klitschko) 7 апреля 2019 г.

Гудмэн в ролике рассказала, что организация была основана в 2011 году для того, чтобы спортсмены могли доказать свою чистоту и пройти тесты на добровольной основе.

— Если кандидаты в президенты Украины согласятся, мы сочтём за честь и будем горды помочь им продемонстрировать чистоту соревнований и честность их политики, — рассказала Гудмэн.

К кандидатам обратился и Владимир Кличко, который спросил, готовы ли они на это пойти.

Ранее Владимир Кличко предложил участникам второго тура выборов президента Украины пройти тестирование во Всемирном антидопинговом агентстве.