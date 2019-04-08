Президент VADA предложила Порошенко и Зеленскому сдать тест на допинг

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Президент VADA предложила Порошенко и Зеленскому сдать тест на допинг

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В организации также заявили о готовности обеспечить чистоту голосования и политики кандидатов.

Президент VADA (добровольное антидопинговое агентство) Маргарет Гудмэн в своём видеообращении предложила кандидатам на пост президента Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому пройти допинг-тест. Ролик в своём твиттере выложил Владимир Кличко.

Гудмэн в ролике рассказала, что организация была основана в 2011 году для того, чтобы спортсмены могли доказать свою чистоту и пройти тесты на добровольной основе.

Если кандидаты в президенты Украины согласятся, мы сочтём за честь и будем горды помочь им продемонстрировать чистоту соревнований и честность их политики, — рассказала Гудмэн.

К кандидатам обратился и Владимир Кличко, который спросил, готовы ли они на это пойти.

Ранее Владимир Кличко предложил участникам второго тура выборов президента Украины пройти тестирование во Всемирном антидопинговом агентстве.

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