Поклонники проводили актёра Булдакова в последний путь овациями — видео

Завершилась церемония прощания с актёром Алексеем Булдаковым, который скончался в Монголии от острой сердечной недостаточности 3 апреля.
Поклонники и коллеги артиста в Московском доме кино проводили гроб с его телом продолжительными аплодисментами и криками "Браво!".
Проститься с Булдаковым пришли его родственники и друзья, а также заслуженный артист РФ Владимир Ерёмин, актёры Александр Тютрюмов и Виктор Бычков, актриса Наталья Хорохорина, глава постпредства Алтайского края в Москве Николай Борисенко, директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина и другие. Лайф транслировал церемонию прощания.
Булдаков будет захоронен на Троекуровском кладбище.
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