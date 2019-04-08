Поклонники проводили актёра Булдакова в последний путь овациями — видео

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Поклонники проводили актёра Булдакова в последний путь овациями — видео

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Артиста, всем знакомого по роли Михалыча в фильме "Особенности национальной охоты", похоронят на Троекуровском кладбище.

Завершилась церемония прощания с актёром Алексеем Булдаковым, который скончался в Монголии от острой сердечной недостаточности 3 апреля.

Поклонники и коллеги артиста в Московском доме кино проводили гроб с его телом продолжительными аплодисментами и криками "Браво!".

Проститься с Булдаковым пришли его родственники и друзья, а также заслуженный артист РФ Владимир Ерёмин, актёры Александр Тютрюмов и Виктор Бычков, актриса Наталья Хорохорина, глава постпредства Алтайского края в Москве Николай Борисенко, директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина и другие. Лайф транслировал церемонию прощания.

Булдаков будет захоронен на Троекуровском кладбище.

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