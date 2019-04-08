Звезду "Человека-муравья" заподозрили в сделке с дьяволом ради вечной молодости

Популярному голливудскому актёру исполнилось 50 лет, однако он не выглядит на свой возраст.

Пользователи "Твиттера" не могут понять, как актёру Полу Радду (играл Человека-муравья) удаётся выглядеть молодо в 50 лет. Поклонники кинозвезды предполагают, что без чёрной магии здесь точно не обошлось.

I was today years old when I found out Paul Rudd was actually 50 and not in his 30s. What kind of fuckery is this? 🙃 pic.twitter.com/3zYsDMxqWH — ❤🌻 Winnie 🌻❤ (@Yo_Its_Winnie) April 6, 2019

Сегодня я узнала, что Полу Радду на самом деле 50, а не 30 с чем-то. Что это за чертовщина?

Paul Rudd at 20.

Paul Rudd at 30.

Paul Rudd at 50.



How this dude not aging?

This scary to me. pic.twitter.com/Po9suOL3i2 — Chris Martin Palmer (@ChrisPalmerNBA) April 6, 2019

Пол Радд в 20 лет. Пол Радд в 30 лет. Пол Радд в 50 лет. Как этот чувак не стареет? Меня это пугает.

Пользователи в Сети начали сравнивать старые фотографии актёра с тем, как он выглядит сейчас. Вместе с этим они удивились тому, насколько молодо Радд выглядит в свои 50 лет. Некоторые предполагают, что актёру только 30 с лишним лет.

Paul Rudd is 50.

We're not sure how it's possible. pic.twitter.com/zcA2QhvIy4 — Fandango (@Fandango) April 6, 2019

Полу Радду 50. Мы не знаем, как это возможно. Надпись на фото: Тогда: "Бестолковые", "Ромео и Джульетта", "Жаркое американское лето". Сейчас.

Полу Радду 50????

Что же касается самого Радда, то он не раскрывает секрет своей молодости. В марте на выставке в Чикаго у него спросили, как ему удаётся так выглядеть. По словам Радда, внутри ему 80 лет. Также он отшутился, что использует тьму и увлажняющий крем.