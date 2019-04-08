В Челябинске "врача"-каннибала отправили на лечение

Жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился работать в больницу после многолетнего лечения в психиатрическом диспансере из-за убийства одноклассника, поместили в психиатрический стационар. Об этом сообщает областное СУ СК РФ.
Кондрашин устроился работать врачом-терапевтом, предъявив поддельный диплом. Мужчина зарегистрировался на медицинских форумах и стал раздавать "профессиональные" советы. Его профиль увидел местный психиатр, узнавший в "коллеге" своего пациента.
При обыске в квартире Кондрашина было найдено наркотическое вещество. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хранении наркотических веществ и использовании заведомо подложного документа.
В ходе психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина страдает психическим расстройством.
Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд с постановлением о необходимости применения в отношении Кондрашина принудительных мер медицинского характера.
Ранее Лайф публиковал воспоминания соседей "врача"-каннибала о совершённом им жестоком убийстве.
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