В Челябинске "врача"-каннибала отправили на лечение

36-летний мужчина купил поддельный диплом и предъявил его при устройстве на работу.

Жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился работать в больницу после многолетнего лечения в психиатрическом диспансере из-за убийства одноклассника, поместили в психиатрический стационар. Об этом сообщает областное СУ СК РФ.

Кондрашин устроился работать врачом-терапевтом, предъявив поддельный диплом. Мужчина зарегистрировался на медицинских форумах и стал раздавать "профессиональные" советы. Его профиль увидел местный психиатр, узнавший в "коллеге" своего пациента.

При обыске в квартире Кондрашина было найдено наркотическое вещество. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хранении наркотических веществ и использовании заведомо подложного документа.

В ходе психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина страдает психическим расстройством.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд с постановлением о необходимости применения в отношении Кондрашина принудительных мер медицинского характера.

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