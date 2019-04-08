На кладбище домашних животных в Липецке нашли тело 1,5-годовалой девочки

Следователям удалось установить, что малышку закопали в лесу мать и её сожитель.

В Липецке в лесополосе нашли тело полуторагодовалого ребёнка. Об этом сообщает издание LipetskMedia со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

Как отмечается, в декабре 2018 года 28-летняя мать четырёх детей ушла на работу, оставив своих малышей с сожителем. Мужчина уронил полуторагодовалую девочку, когда хотел её искупать. От полученных травм ребёнок скончался.

Супруги не стали обращаться к медикам и в полицию и решили закопать труп девочки в лесу.

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