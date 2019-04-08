В ГИБДД предложили переобучать водителей за ДТП в первые два года стажа

Сейчас этот вопрос находится в стадии проработки, однако речи о конкретных проектах пока что нет.

ГИБДД рассматривает возможность отправлять на переобучение в автошколы водителей, которые попадают в ДТП в первые два года своего стажа. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Николай Гиляков.

Сейчас ведомство продолжает работать над рядом положений, направленных на увеличение уровня безопасности дорожного движения, а также совершенствует организационно-правовые подходы допуска водителей к управлению авто.

— Но сейчас никаких конкретных проектов нормативных правовых актов в данной области нет, но эти вопросы прорабатываются. Возможно, в ближайшее время вы узнаете о стадии их разработки, — заявил Гиляков.

Добавим, что подобный опыт имеется в европейских странах, где участники ДТП со стажем менее двух лет отправляются в автошколы на переобучение, которое ведётся за счёт образовательных организаций.