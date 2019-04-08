В США раскрыли главный секрет российских комплексов С-400

Американские военные считают, что комплекс может действовать "в любых сложных условиях".

Американское издание Defense News сообщает, что комплексы С-400, которые Турция закупила в России, могут нейтрализовать любую угрозу, исходящую от авиации НАТО. Как отмечается в сообщении, комплексы могут обнаруживать любые воздушные цели, включая малозаметные истребители F-35, благодаря высокочувствительным РЛС.

Источники издания отмечают, что для корректной работы С-400 должны быть оборудованы системой передачи данных Link 16 с особым шифрованием и системой опознавания "свой-чужой". Если это не будет сделано, то турецкие военные получат данные о реальных характеристиках малозаметности F-35 сразу после первых учений, где будут задействованы и те и другие типы вооружений.

Это, по словам американских экспертов, неким образом позволит российским военным "снять" реальные данные об истребителе F-35. Эта информация, как отмечают в США, может быть использована "во вред" авиации США и союзников по НАТО.