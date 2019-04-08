Тимошенко предложила Верховной раде принять закон об импичменте президента

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко предложила Верховной раде до второго тура выборов принять законопроект об импичменте президента, вне зависимости от того, кто победит на выборах.
— Я призываю парламент, лидеров всех фракций безотлагательно принять законы, которые смогут ликвидировать бесконтрольность любого президента, кто бы ни был избран. Нам надо принять закон об импичменте президента, — сказала Тимошенко на заседании Согласительного совета парламентских фракций.
По словам политика, необходимо также внести в Конституцию изменения об отмене неприкосновенности всех: депутатов, судей, президента, а также принять закон о проведении выборов в Верховную раду на пропорциональной основе.
— Нельзя оставлять мажоритарную систему, которая станет основой коррупции формирования уже новой Верховной рады, — добавила Тимошенко.
Согласно конституции, импичмент может быть объявлен лидеру страны, если тот совершил государственную измену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала принимает решение о выдвижении обвинений, а затем — решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда страны о законности проведённой процедуры и заключение Верховного суда о том, что глава государства действительно совершил преступление.
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