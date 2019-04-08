В Коломне при взрыве газа пострадал один человек

В результате ЧП оказались выбиты стёкла на кухне и внутри квартиры, разрушений стен и перекрытий нет.

Один человек получил травмы при взрыве газовоздушной смеси в 10-этажном доме в Коломне Московской области, информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

— По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что произошёл хлопок газовоздушной смеси в квартире жилого дома, возгорания не последовало, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным СМИ, при взрыве оказались выбиты стёкла на кухне и внутри квартиры. Разрушений стен и перекрытий не произошло. Обстоятельства произошедшего выясняются.