На нефтехранилище в Ставропольском крае произошёл пожар

В Нефтекумском городском округе Ставропольского края пожарные ликвидировали возгорание на нефтехранилище на площади 3600 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Пожар произошёл в 11:27 по московскому времени на открытом хранилище нефтепродуктов. В 12:45 возгорание было ликвидировано силами 18 сотрудников экстренных служб.
По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.
Ранее Лайф рассказывал о пожаре на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени