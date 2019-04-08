На нефтехранилище в Ставропольском крае произошёл пожар

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На нефтехранилище в Ставропольском крае произошёл пожар

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Фото: © ГУ МЧС по Ставропольскому краю

В Нефтекумском городском округе Ставропольского края пожарные ликвидировали возгорание на нефтехранилище на площади 3600 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар произошёл в 11:27 по московскому времени на открытом хранилище нефтепродуктов. В 12:45 возгорание было ликвидировано силами 18 сотрудников экстренных служб.

По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.

Ранее Лайф рассказывал о пожаре на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области.

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