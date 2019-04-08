Большинство россиян "отдохнут" на майские не на пляже, а на грядках

Опрос показал, что предстоящие длинные выходные наши сограждане проведут либо на даче, либо... нигде (то есть останутся дома).

Более 60% россиян планируют остаться дома на майские праздники. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин. По результатам проведённого опроса, лишь 12% наших соотечественников намерены уехать во время длинных выходных в другие города России или за границу.

Из тех, кто всё-таки не останется в квартирах, 35% собираются выехать на дачу. Еще 4% респондентов хотели бы отправиться на майские за рубеж, 2% — поехать в Крым, а 6% — в другие города нашей страны.

— При этом у 59% россиян вообще нет планов на отдых на майские каникулы, — отметил представитель ВЦИОМ.

Ранее Лайф рассказывал о самих дорогих авиабилетах на майские праздники. Больше всего за перелёт из пункта А в пункт Б заплатила группа туристов, которая отправится бизнес-классом из Москвы в Канкун. Всего они выложили 635 тысяч рублей. На втором месте оказалась цена трёх билетов из Москвы в Горно-Алтайск, за которые отдыхающие отдали 604 тысячи рублей.

Напомним, россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно... Рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, выходные дни — с 9 по 12 мая включительно.