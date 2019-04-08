Жительница Башкирии попыталась зарезать пятилетнюю дочку в бане

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Жительница Башкирии попыталась зарезать пятилетнюю дочку в бане

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Фото: ©Flickr/Tom Chapman

Услышав крики детей, отец успел остановить супругу и вызвал скорую помощь для пострадавшей девочки.

Правоохранители задержали жительницу села Иглинского района в Башкирии, которая вечером 7 апреля пришла в баню с тремя маленькими детьми и там бросилась с ножом на одну из дочерей, информирует СУ СКР по республике.

Женщина, будучи в бане с тремя детьми семи, пяти и трёх лет, нанесла пятилетней дочери два удара ножом в грудь и спину. Услышав крики детей, отец успел остановить супругу и вызвал скорую. Ребёнок в больнице, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета РФ.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнюю женщину по подозрению в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью, возбуждено уголовное дело.

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