На Клязьминском водохранилище из-подо льда спасли лыжника

Патруль, прибывший в район села Троицкого, увидел тонущего человека, который звал на помощь.

На Клязьминском водохранилище спасатели вытащили из полыньи лыжника, провалившегося под лёд. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

— Недалеко от Троицкой церкви спасатели заметили тонущего человека. Он звал на помощь. (Глубина дна в этом месте составляет приблизительно 5 метров). Катавшийся на лыжах в одиночку мужчина не заметил полыньи и провалился под лёд, — говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели переодели мужчину в сухую тёплую одежду, обогрели и передали приехавшим медикам Центра медицины катастроф.

В феврале работник скорой помощи вытащил пенсионера из-подо льда в Москве.