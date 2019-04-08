В ГИБДД рассказали о планах ужесточить наказание за ряд нарушений ПДД

В ГД также прорабатывают вопрос введения дифференцированного наказания, так как некоторые водители систематически нарушают правила.

В Государственной думе рассматривают законопроекты об ужесточении наказания за наиболее опасные правонарушения в области дорожного движения. Об этом в эфире радиостанции "Милицейская волна" рассказал заместитель главы Госавтоинспекции МВД РФ Александр Быков.

Он уточнил, что речь идёт о вождении без прав или в состоянии опьянения, отказе пропустить экстренные службы, проезде на запрещённый сигнал светофора и побеге с места ДТП.

Быков добавил, что в Госдуме прорабатывают вопрос введения дифференцированного наказания за систематические нарушения ПДД.

Ранее Лайф писал, что в 2018 году судебные приставы взыскали с нарушителей более 11,5 миллиарда рублей штрафов по постановлениям Госавтоинспекции.