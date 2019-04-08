Георгиевские ленточки начнут раздавать россиянам 25 апреля

Вместе с ними граждане получат специальные листовки, в которых указана история памятного символа.

"Волонтёры Победы" начнут раздавать Георгиевские ленточки ко Дню Победы по всей России с 25 апреля. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщила исполнительный директор движения Анна Лепик.

— 25 апреля будет дан единый старт акции, волонтёры по всей стране до 9 мая будут раздавать георгиевские ленточки. На нашем сайте можно будет найти точки, где можно получить ленту, — рассказала Лепик.

По её словам, сейчас к акции присоединяются многие организации, которые самостоятельно заготавливают и раздают памятный символ. Вместе с этим волонтёры дадут гражданам специальные листовки, в которых указана история Георгиевской ленты, а также рекомендацию по её использованию.