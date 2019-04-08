В Челябинске горит стройплощадка главного объекта саммитов ШОС и БРИКС — видео

Крупный пожар произошёл на площадке строящегося к саммитам ШОС и БРИКС общественно-делового центра возле реки Миасс. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров, однако облако чёрного дыма видно буквально со всех точек города. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на директора партнёрства "Конгресс-холл" Виталия Передерия, на стройплощадке загорелся утеплитель.

— Там гореть нечему, там бетон только. Больше дыма, чем огня, — заверил собеседник портала 74.ru

Пожарные уже справились с открытым горением. Другие подробности выясняются.

Напомним, что в марте прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому саммиты ШОС и БРИКС в 2020-м пройдут в Челябинске.