В Челябинске горит стройплощадка главного объекта саммитов ШОС и БРИКС — видео

Крупный пожар произошёл на площадке строящегося к саммитам ШОС и БРИКС общественно-делового центра возле реки Миасс. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров, однако облако чёрного дыма видно буквально со всех точек города. Информации о пострадавших не поступало.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на директора партнёрства "Конгресс-холл" Виталия Передерия, на стройплощадке загорелся утеплитель.
— Там гореть нечему, там бетон только. Больше дыма, чем огня, — заверил собеседник портала 74.ru
Пожарные уже справились с открытым горением. Другие подробности выясняются.
Напомним, что в марте прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому саммиты ШОС и БРИКС в 2020-м пройдут в Челябинске.
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