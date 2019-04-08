Эксперимент по вводу курортного сбора в Крыму отложили до 2021 года

Парламент Крыма принял решение перенести введение курортного сбора в регионе на 1 мая 2021 года. Соответствующий закон принят Госсоветом Республики Крым в двух чтениях.
— Законопроект (...) обусловлен значительным количеством обращений представителей туристского бизнеса, связанных с обеспокоенностью адаптации туристического бизнеса к новой структуре турпотока, — говорится в пояснительной записке к проекту закона, пишет "Крыминформ".
По данным ТАСС, министр финансов республики Ирина Кивико заявила, что правительство региона вернётся к рассмотрению вопроса о введении курортного сбора, когда его будут внедрять по всей стране.
Ранее о том, что республика хочет выйти из эксперимента по курортному сбору, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
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