Эксперимент по вводу курортного сбора в Крыму отложили до 2021 года

В пояснительной записке к закону указано, что перенос связан с обеспокоенностью представителей туристического бизнеса.

Парламент Крыма принял решение перенести введение курортного сбора в регионе на 1 мая 2021 года. Соответствующий закон принят Госсоветом Республики Крым в двух чтениях.

— Законопроект (...) обусловлен значительным количеством обращений представителей туристского бизнеса, связанных с обеспокоенностью адаптации туристического бизнеса к новой структуре турпотока, — говорится в пояснительной записке к проекту закона, пишет "Крыминформ".

По данным ТАСС, министр финансов республики Ирина Кивико заявила, что правительство региона вернётся к рассмотрению вопроса о введении курортного сбора, когда его будут внедрять по всей стране.

Ранее о том, что республика хочет выйти из эксперимента по курортному сбору, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.