Путин отметил успехи сотрудничества России и Турции в международной сфере и ВТС

На этих переговорах, по словам российского лидера, ему и турецкому коллеге предстоит обсудить "огромный пакет вопросов".

Президент РФ Владимир Путин указал на большой объём контактов Москвы и Анкары в международной сфере и в вопросах военно-технического сотрудничества. Об этом он сказал, открывая переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

— У нас очень большой объём сотрудничества в сфере международных отношений. Активно развиваются контакты по линии МИД и Минобороны, а также военно-техническое сотрудничество, — заявил российский лидер.

Говоря об экономическом взаимодействии стран, он отметил высокие темпы роста торговли, которые достигли 15%, а в абсолютном исчислении объёмы торговли увеличились до 25 миллиардов долларов. Путин указал, что страны реализуют ряд масштабных проектов, в том числе АЭС "Аккую" и газопровод "Турецкий поток", морская и наземная части которого состыковались совсем недавно.

Путин резюмировал, что на этих переговорах ему и турецкому коллеге предстоит обсудить "огромный пакет вопросов".

Во встрече в узком составе принимают участие также глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр энергетики Александр Новак. С турецкой стороны — министр казначейства и финансов Берат Албайрак, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр нацобороны Хулуси Акар и министр торговли Рухсар Пекджан.