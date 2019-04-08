В Совфеде украинку Фарион назвали нацисткой после её слов о рабах и оккупантах

Сенатор Широков подчеркнул, что слова политика — показатель того, каких монстров может вырастить стремящийся к националистической риторике и политике режим.

Член Совета Федерации Анатолий Широков в беседе с Лайфом заявил о необходимости дать международную правовую оценку словам экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, назвавшей русскоязычных украинцев "рабами либо оккупантами".

— Мне искренне жаль этого бывшего комсомольского работника, который за годы так называемой независимости Украины проделал столь сложную эволюцию от правоверного комсомольского работника до фактически нациста, отказывающего в правах людям только по факту владения другим языком или другой этнической принадлежности, — сказал сенатор.

Широков подчеркнул, что слова Фарион являются прекрасным показателем того, "каких монстров может вырастить стремящийся к националистической риторике, к националистической политике режим".

— Такое повторяться, звучать вообще в эфире в отношении других людей не должно, потому что фактически это разжигание ненависти по национальному признаку, что противоречит любому уголовному законодательству — и любому национальному, и соответственно, международному, — заявил Широков.

Как ранее писал Лайф, филолог и политик Ирина Фарион заявила о необходимости запретить русскоязычным жителям работать и учиться на Украине, назвав их "рабами либо оккупантами". На слова экс-депутата отреагировал член Совфеда РФ Алексей Пушков, написав о необходимости госпитализации Фарион.