В Совфеде украинку Фарион назвали нацисткой после её слов о рабах и оккупантах

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В Совфеде украинку Фарион назвали нацисткой после её слов о рабах и оккупантах

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Фото: © Facebook/IrynaFarion

Сенатор Широков подчеркнул, что слова политика — показатель того, каких монстров может вырастить стремящийся к националистической риторике и политике режим.

Член Совета Федерации Анатолий Широков в беседе с Лайфом заявил о необходимости дать международную правовую оценку словам экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, назвавшей русскоязычных украинцев "рабами либо оккупантами".

Мне искренне жаль этого бывшего комсомольского работника, который за годы так называемой независимости Украины проделал столь сложную эволюцию от правоверного комсомольского работника до фактически нациста, отказывающего в правах людям только по факту владения другим языком или другой этнической принадлежности, — сказал сенатор.

Широков подчеркнул, что слова Фарион являются прекрасным показателем того, "каких монстров может вырастить стремящийся к националистической риторике, к националистической политике режим".

Такое повторяться, звучать вообще в эфире в отношении других людей не должно, потому что фактически это разжигание ненависти по национальному признаку, что противоречит любому уголовному законодательству — и любому национальному, и соответственно, международному, — заявил Широков.

Как ранее писал Лайф, филолог и политик Ирина Фарион заявила о необходимости запретить русскоязычным жителям работать и учиться на Украине, назвав их "рабами либо оккупантами". На слова экс-депутата отреагировал член Совфеда РФ Алексей Пушков, написав о необходимости госпитализации Фарион.

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