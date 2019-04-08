Страховщики назвали самые аварийные марки автомобилей

Неудивительно, но в лидерах оказались машины, которые могут себе позволить далеко не все.

Чаще всего в аварийные ситуации в Москве попадали автомобили марок Maserati, Lexus и Audi. Об этом сообщила пресс-служба страховой компании "Согласие".

Среди столичных автолюбителей в топ-5 также попали владельцы Porsche и Jaguar. В ряду самых безопасных оказались УАЗ, Geely, ГАЗ, Lifan и Daewoo.

По России же самой аварийной оказался Jaguar, в тройку лидеров вместе с ним вошли Mercedes и Fiat. Самыми безопасными по стране стали Geely, УАЗ, Lifan и Cherry.

Добавим, что для заключения таких выводов специалисты компании высчитали соотношение числа убытков за год у страхователей с этим автомобилем и числа полисов у страхователей с этим автомобилем по статистике страховой компании "Согласие" за 2018 год.