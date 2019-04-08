Лукашенко считает, что в выборах на Украине победит Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко думает, что на выборах президента Украины одержит победу всё же действующий лидер страны Петр Порошенко.
— Никто ничего там не выиграл, после первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстаёт. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я всё же склонен полагать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко, — приводит его слова БелТА.
Он отметил, что действующий президент Незалежной сделает всё, чтобы украинцы его поддержали. Он привёл пример с экс-лидером Грузии Михаилом Саакашвили.
— Будучи президентом [Грузии], он [Михаил Саакашвили] поменял конституцию, ещё что-то — начали с народом шутками заниматься. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть родину и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось лезть на крышу и оттуда призывать украинцев защитить его, он сделает всё для того, чтобы украинцы его поддержали, — добавил Лукашенко.
Напомним, выборы президента Украины состоялись 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов. Второй тур голосования назначен на 21 апреля.
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