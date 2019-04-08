В Подмосковье к концу недели ожидается апрельский снегопад

В гидрометцентре говорят: "Это норма!" Мол, осадки в виде снега в середине весны не являются чем-то уникальным.

В Москве и области значительно похолодает к концу недели. В пятницу, субботу и воскресенье температура будет приближаться к отрицательным значениям, а в Подмосковье в тому же ожидается апрельский снегопад.

Максимальная температура в пятницу будет около 5-10 градусов в пятницу, а в субботу не превысит 4-9 градусов. Что касается снега, то для синоптиков в этом нет ничего удивительного.

— Осадки в виде снега для апреля не являются уникальным событием, — приводит ТАСС слова главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой. — На следующей неделе можно ждать постепенного повышения температуры

Отметим, что сегодня в Москве 9-11 градусов, а ночью около пяти. Самый теплый день не этой недели ожидается завтра. Во вторник воздух прогреется до 16 градусов, ночью 5–7 и небольшой дождь.