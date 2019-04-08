Врачи предупредили москвичей о скором начале сезона аллергии

По сообщениям аллергологов, пик концентрации пыльцы в воздухе по традиции придётся на начало сезона.

Жителям Москвы и гостям столицы, подверженным аллергическим реакциям, рекомендуется начать терапию против аллергии — пик концентрации пыльцы в воздухе произойдёт в конце апреля. В то же время в Подмосковье уже начала цвести ольха. Об этом сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением Центра аллергологии и иммунологии Елена Бобрикова.

— До середины мая продолжится буйное цветение деревьев, в июне-июле зацветут злаковые луговые травы, а до конца лета будут цвести и распространять пыльцу сорные травы. Наибольшая концентрация пыльцы ожидается в конце апреля — начале мая, но это будет очень зависеть от погодных условий: температуры воздуха, а также направления и скорости ветра, — рассказала ТАСС аллерголог.

Елена Бобрикова рекомендовала аллергикам в пик цветения по возможности отказаться от поездок за город, не заниматься садоводством. Кроме того, наиболее внимательными аллергикам стоит быть в ранние утренние часы, а также в сухие и жаркие дни, потому что в это время и в этих условиях концентрация пыльцы в воздухе самая высокая.

Чтобы защитить глаза от попадания пыльцы, эксперт посоветовала использовать очки. После прогулок аллергикам в дни цветения рекомендуется принимать душ, тщательно промывая волосы, брови, ресницы, и менять одежду.

— Не сушите вещи после стирки на улице (на балконе), т. к. на них оседает пыльца. Если есть возможность, на сезон цветения лучше выехать в другую климатическую зону, где цветение этих растений уже закончилось или их там просто нет. В воздухе морских курортов и в горах концентрация пыльцы ниже, — резюмировала эксперт.