Житель Таиланда признался, почему изнасиловал и убил туристку

Мужчина испугался, что немка обратится к правоохранителям и сможет опознать его.

Житель тайской провинции Чонбури убил и изнасиловал туристку из Германии после того, как та отвергла его попытку познакомиться. Об этом сообщает Bangkok Post.

Мужчина сознался в содеянном после трёхчасового допроса в полиции. Он рассказал, что увидел ехавшую на мотоцикле девушку и попытался с ней заговорить. Немка отвергла попытку тайца познакомиться, после чего он стал преследовать её. Мужчина изнасиловал туристку, после чего убил, испугавшись, что она сдаст его правоохранителям.

Мужчине предъявлены обвинения в изнасиловании, убийстве и сокрытии тела, он задержан.

Как ранее сообщал Лайф, тело немки нашли другие туристы — оно было спрятано среди камней под сухими листьями.