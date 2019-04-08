Житель Таиланда признался, почему изнасиловал и убил туристку

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Житель Таиланда признался, почему изнасиловал и убил туристку

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Обвиняемый в изнасиловании и убийстве туристки. Фото: © Bangkok Post/Wassayos Ngamkham

Мужчина испугался, что немка обратится к правоохранителям и сможет опознать его.

Житель тайской провинции Чонбури убил и изнасиловал туристку из Германии после того, как та отвергла его попытку познакомиться. Об этом сообщает Bangkok Post.

Мужчина сознался в содеянном после трёхчасового допроса в полиции. Он рассказал, что увидел ехавшую на мотоцикле девушку и попытался с ней заговорить. Немка отвергла попытку тайца познакомиться, после чего он стал преследовать её. Мужчина изнасиловал туристку, после чего убил, испугавшись, что она сдаст его правоохранителям.

<p>Убитая туристка. Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/miriam.beelte.1/timeline?lst=1407068387%3A100017500692684%3A1554725160" target="_blank">Miriam Beelte</a></p>

Мужчине предъявлены обвинения в изнасиловании, убийстве и сокрытии тела, он задержан.

Как ранее сообщал Лайф, тело немки нашли другие туристы — оно было спрятано среди камней под сухими листьями.

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