Штаб Зеленского попросил предоставить ему охрану перед вторым туром выборов

При этом Национальная полиция взаимодействует с представителями кандидатов в каждом регионе страны.

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обратился к правоохранителям с просьбой предоставить ему охрану в преддверии второго тура выборов лидера страны. Об этом на брифинге сообщил советник главы МВД Иван Варченко.

Он отметил, что в период агитации перед первым туром осуществлялась охрана девяти кандидатов.

— В настоящее время с просьбой о такой охране обратился штаб кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, — заявил Варченко.

По его словам, Национальная полиция взаимодействует с представителями кандидатов в каждом регионе страны.

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля. За высший пост в стране поборются Владимир Зеленский и действующий лидер Незалежной Пётр Порошенко.