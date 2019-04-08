Суд изъял у Шестуна имущество на 10 млрд рублей

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Суд изъял у Шестуна имущество на 10 млрд рублей

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Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун. Фото: © Агентство "Москва" / Антон Кардашов

Красногорский суд изъял у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна имущество на 10 млрд рублей. Оно будет передано в пользу государства.

Уточняется, что таким образом суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ.

Исковые требования Генпрокуратуры удовлетворить, — огласила решение судья Светлана Потапова.

Изначально Генпрокуратура РФ обнаружила у Шестуна более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из которых 565 — это земельные участки. Также у подозреваемого бывшего чиновника нашли 22 автомобиля. Затем у Шестуна обнаружили незаконное имущество ещё на 425 миллионов рублей. Сейчас он сидит в СИЗО.

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