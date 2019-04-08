Суд изъял у Шестуна имущество на 10 млрд рублей

Красногорский суд изъял у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна имущество на 10 млрд рублей. Оно будет передано в пользу государства.
Уточняется, что таким образом суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ.
— Исковые требования Генпрокуратуры удовлетворить, — огласила решение судья Светлана Потапова.
Изначально Генпрокуратура РФ обнаружила у Шестуна более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, из которых 565 — это земельные участки. Также у подозреваемого бывшего чиновника нашли 22 автомобиля. Затем у Шестуна обнаружили незаконное имущество ещё на 425 миллионов рублей. Сейчас он сидит в СИЗО.
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