Зеленский готовится к дебатам с Порошенко с помощью "Инстаграма"

Артист попросил своих поклонников написать интересующие их вопросы для Петра Порошенко.

Комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский планирует задать своему сопернику вопросы, которые интересуют избирателей. Своё видеообращение политик опубликовал в "Инстаграме".

— Я думаю, что у народа Украины за пять лет накопилось много вопросов к Порошенко. Вы их ему задать не можете, а я от вашего имени могу, — сказал Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский намерен провести дебаты с Петром Порошенко 19 апреля. Второй этап президентских выборов на Украине пройдёт 21 апреля.