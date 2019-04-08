Зеленский готовится к дебатам с Порошенко с помощью "Инстаграма"

Комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский планирует задать своему сопернику вопросы, которые интересуют избирателей. Своё видеообращение политик опубликовал в "Инстаграме".
— Я думаю, что у народа Украины за пять лет накопилось много вопросов к Порошенко. Вы их ему задать не можете, а я от вашего имени могу, — сказал Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский намерен провести дебаты с Петром Порошенко 19 апреля. Второй этап президентских выборов на Украине пройдёт 21 апреля.
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