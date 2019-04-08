На Урале девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после падения на катке

У пострадавшего ребёнка заподозрили серьёзную травму — субдуральную гематому мозга.

В Екатеринбург вертолётом доставили девочку, которая пострадала на катке в Красноуральске. Ребёнок упал на новой ледовой арене "Молодость" и сильно ударился головой, информирует URA.RU.

— Из Красноуральска в тяжёлом состоянии после падения на катке в ДМКБ № 9 Екатеринбурга силами санавиации и бригады территориального центра медицины катастроф доставлена девочка, — приводит издание слова пресс-секретаря Минздрава Свердловской области Константина Шестакова.

Ребёнка доставили из Красноуральска из-за того, что у него появились признаки угнетённого сознания. Пострадавшую пришлось подключить к искусственной вентиляции лёгких. Предположение об обычном сотрясении мозга отпало сразу: у девочки заподозрили субдуральную гематому мозга.