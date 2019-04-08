В Краснодаре неизвестные выбросили целую гору новой обуви

По ценникам не удалось определить, в каком магазине её продавали, а камеры видеонаблюдения не зафиксировали процесс выгрузки ботинок.

В Краснодаре неизвестные выбросили под мост целую гору новой обуви. Видео находки опубликовано в паблике "Типичный Краснодар" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что на земле лежит огромное количество самой разной и неношеной обуви. Автор ролика удивляется, кто мог это сделать, и пытается при помощи ценников это разглядеть. Мужчина сделал предположение, что это партия, которую выбросили из закрывшегося рядом магазина.

В пресс-службе мэрии отметили, что им не удалость отследить, кто именно "вывез мусор". Ликвидировать гору планируется до конца сегодняшнего дня.