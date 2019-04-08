Сергей Иванов заявил о важности расширения российского шельфа для защиты Арктики

Свои претензии на данную полярную территорию Российская Федерация озвучила ещё в 2001 году.

Расширение шельфа в Арктике позволит усилить защиту экосистемы, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов во время молодёжного дня Международного арктического форума.

— Это даст толчок развитию экономики, транспорта, судоходства и, как я считаю, одновременно даст нам больше возможности требовать от других государств соблюдения экологических норм и правил, которые мы будем разрабатывать, мы — россияне, потому что это наш шельф, — сказал Иванов.

О своих претензиях на этот шельф, в который входит хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, Россия объявила ещё 18 лет назад. Иванов выразил надежду на то, что ООН одобрит заявку России на расширение шельфа в Арктике. Ранее сообщалось, что своё решение организация может озвучить летом.