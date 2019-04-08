Следователь опасается, что свидетелей по делу Арашуковых могут убить

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Следователь опасается, что свидетелей по делу Арашуковых могут убить

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Свидетелям по делу о создании ОПС, участником которого является временно отстранённый от должности сенатора Рауф Арашуков, может грозить убийство.

Как следует из оперативной справки, на свидетелей может оказываться давление вплоть до убийства. На свидетелей, которые могут давать показания, может быть оказано давление, им грозит физическая расправа. Соответствующие материалы предоставлены в суд, — заявил следователь.

Арашукова обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Показания против него дал Вячеслав Дерев, занимавший пост сенатора от КЧР до Арашукова-младшего. Арашукова временно отстранили от должности. Басманный суд Москвы продлил ему срок нахождения под стражей до 30 июня.

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