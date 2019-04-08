Следователь опасается, что свидетелей по делу Арашуковых могут убить

Свидетелям по делу о создании ОПС, участником которого является временно отстранённый от должности сенатора Рауф Арашуков, может грозить убийство.

— Как следует из оперативной справки, на свидетелей может оказываться давление вплоть до убийства. На свидетелей, которые могут давать показания, может быть оказано давление, им грозит физическая расправа. Соответствующие материалы предоставлены в суд, — заявил следователь.

Арашукова обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Показания против него дал Вячеслав Дерев, занимавший пост сенатора от КЧР до Арашукова-младшего. Арашукова временно отстранили от должности. Басманный суд Москвы продлил ему срок нахождения под стражей до 30 июня.