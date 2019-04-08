Кудрин — о решении выпустить Серебренникова из-под домашнего ареста: Наконец-то

Сам режиссёр признался, что в ближайшее время вернётся к работе, а сегодня будет отмечать.

Председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин приветствовал решение суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде.

— Наконец-то, — написал политик и экономист в "Твиттере".

Под домашним арестом Серебренников находился с августа 2017 года. В рамках дела "Седьмой студии" ему и другим фигурантам вменяют похищение денег, которые были выделены в 2011–2014 годах АНО на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Ранее Лайф сообщал, что решение об изменении меры пресечения Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии" — Софье Апфельбаум и Юрию Итину — было встречено овациями в зале суда. Сам режиссёр рассказал о намерении вернуться к работе в ближайшее время.