Порошенко уволил главу Одесской области, но тот отказался ему подчиняться

Губернатор Максим Степанов заявил, что действующий президент вышел за рамки полномочий, прописанных в Конституции Украины.

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ об увольнении губернатора Одесской области Максима Степанова. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы украинского государства. Однако Степанов категорически отказался покидать свой пост.

По мнению главы региона, Порошенко нарушил своим указом Конституцию Украины. Ведь назначать и увольнять глав областных администраций украинский президент может только по представлению правительства страны, а не в единоличном порядке.

— Глава Одесской областной государственной администрации перед вами. Он (Пётр Порошенко. — Прим. ред.) никаких заявлений не писал. Он вышел за полномочия президента, записанные в конституции, — цитирует Степанова украинское издание "Лига. Новости".

Отметим, согласно президентскому указу временно исполняющим обязанности губернатора Одесской области назначен первый заместитель главы области Сергей Паращенко.