Актёра Булдакова похоронили рядом с Натальей Крачковской

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Актёра Булдакова похоронили рядом с Натальей Крачковской

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Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище. Его могила расположена рядом с захоронениями Натальи Крачковской и Дмитрия Брусникина.

Похороны прошли под залпы почётного караула Преображенского полка и гимн нашей страны в исполнении военного оркестра.

Актёр Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет в Монголии из-за острой сердечной недостаточности. Его не стало 3 апреля. Сегодня прошла церемония прощания.

Напомним, Натальи Крачковской не стало 3 марта 2016.

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