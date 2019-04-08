Детский омбудсмен заинтересовалась инцидентом с девочкой на концерте Леонтьева

Отец юной поклонницы артиста обратился не только к уполномоченному по правам ребёнка, но и в прокуратуру.

Уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Светлана Агапитова обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться в инциденте на концерте Валерия Леонтьева, когда его охранник якобы оттолкнул девочку, пытавшуюся вручить ему цветы, сообщает аппарат детского омбудсмена.

Также аппарат детского омбудсмена приводит позицию родителей девочки, которые недовольны этой ситуацией.

— Если бы сразу извинились, этого было бы достаточно, но теперь уже поздно, — сказал отец девочки, слова которого приводит аппарат омбудсмена.

Ведомство уточняет, что отец ребёнка обратился не только к Агапитовой, но и в прокуратуру; если надзорный орган не инициирует судебное разбирательство, то родители намерены сделать это сами.

— Уполномоченный обратилась в ГУМВД, отметив, что спустя столько времени разбираться в ситуации правоохранителям будет не так просто: ведь телесных повреждений, к счастью, у ребёнка нет, а доказательством предположительного превышения охранником должностных полномочий может служить только пятисекундная запись, — резюмировали в аппарате детского омбудсмена в Петербурге.

Напомним, что охрана народного артиста РФ Валерия Леонтьева оказалась в центре скандала, пытаясь защитить его от маленькой девочки с букетом цветов. Лайф опубликовал видео. При этом представитель певца заявила, что охранник действовал в интересах ребёнка.