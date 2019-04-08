Съёмки нового сезона "Холостяка" отложили на неопределённый срок

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Съёмки нового сезона "Холостяка" отложили на неопределённый срок

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Фото: © кадр из программы "Холостяк", телеканал ТНТ

В пиар-службе ТНТ подчеркнули, что в будущем хотят оставить выбор главного героя шоу за зрителями.

Телеканал ТНТ отложил съёмки нового сезона "Холостяка" после нешуточных страстей между Егором Кридом и его избранницами, сообщает Super.ru.

По данным портала, участниц очередного сезона шоу пока не отбирали, имя нового холостяка до сих пор не известно — дата съёмок ещё не назначена.

В пиар-службе телеканала рассказали, что в 2019 году сезона не будет, а кастинг планируют запустить в ближайшее время, подчеркнув, что хотят оставить выбор главного героя шоу за зрителями.

Ранее Лайф писал, что победительница шестого сезона "Холостяка" с Егором Кридом Дарья Клюкина променяла певца на топ-менеджера "Газпрома".

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