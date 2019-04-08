Театр им. Моссовета заменил спектакль 13 апреля после госпитализации Сухорукова

Вместо объявленного ранее спектакля "Римская комедия (Дион)" будет показан "Иисус Христос — суперзвезда".

Руководство Театра им. Моссовета приняло решение заменить спектакль с участием Виктора Сухорукова "Римская комедия (Дион)", который должен был состоятся 13 апреля, на другой из-за болезни актёра. Об этом сообщают в пресс-службе театра.

— 13 апреля, в связи с болезнью народного артиста России Виктора Ивановича Сухорукова, вместо объявленного на основной сцене спектакля "Римская комедия (Дион)" будет показан спектакль "Иисус Христос — суперзвезда". Билеты действительны. Билеты могут быть возвращены в кассу театра до начала спектакля, — говорится в сообщении.

Как сообщал Лайф, 4 апреля популярный артист Виктор Сухоруков был госпитализирован в Институт Склифосовского прямо во время спектакля. По предварительным данным, актёр в результате падения во время спектакля мог получить вывих.