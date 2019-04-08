Учёные представят на Арктическом форуме новые разработки для Крайнего Севера

В экспозиции также покажут виртуальную химическую лабораторию, где все желающие смогут провести опыты в 3D-проекции.

Интерактивную экспозицию под эгидой ЮНЕСКО, посвящённую современным достижениям химии, покажут 9–10 апреля в Петербурге на площадке V Международного арктического форума "Арктика — территория диалога". Об этом информирует пресс-служба МГУ им. Ломоносова.

— Внимание посетителей привлекут актуальные для Арктики разработки российских учёных в области синтетической химии и материаловедения. Среди них новые теплоизоляционные материалы, применяемые в условиях Крайнего Севера, инертные газы как источник света в период полярной ночи, а также люминесцентные материалы для светодиодных ламп. Также учёные из МГУ покажут высокотемпературные сверхпроводники, с помощью которых в низкотемпературном режиме Арктики возможно провести ЛЭП и высокоскоростной Интернет с минимальными затратами, — уточняется в сообщении.

Также будут представлены разработки высокоэффективных солнечных батарей. Кроме того, в экспозиции покажут виртуальную химическую лабораторию от Российского химико-технологического университета им. Менделеева, где все желающие смогут провести опыты в 3D-проекции.

Выставку представят в рамках празднования Международного года Периодической таблицы химических элементов. Организатором проведения Международного года выступает Минобрнауки РФ при поддержке РАН, МГУ и РХТУ им. Менделеева.

V Международный форум "Арктика — территория диалога" состоится в Петербурге 9–10 апреля. В этом году форум посвящён теме "Арктика. Океан возможностей".