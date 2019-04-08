Учёные рассказали, сколько девственниц в Японии

Количество людей, не имевших интимной близости, увеличилось в абсолютно разных возрастных категориях.

Специалисты из Токийского университета выяснили, что в Японии выросло число девственников в возрасте 18–39 лет. Об этом сообщает BMC Public Health.

В исследовании приняли участие более 11 тысяч человек. Отмечается, что в 1992 году процент женщин, не вступавших в половую связь, в возрасте 18–39 лет составлял 21,7%, тогда как мужчин — 20%. При этом их число увеличилось до 24,6% и 25,8% соответственно.

Впрочем, число девственников увеличилось не только среди молодёжи, но и среди тех, кому уже за 30.

Также специалисты пришли к выводу, что чаще девственности лишались более богатые японцы или более бедные японки. В целом же японцы склонны к тому, чтобы начинать половую жизнь в достаточно позднем возрасте.