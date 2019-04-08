Мосгорсуд отказался выпустить Арашукова из СИЗО. Но он продолжает улыбаться

Жалоба защиты на продление ареста Арашукову-младшему до 30 июня была отклонена.

Мосгорсуд признал законным продление ареста Рауфу Арашукову, отстранённому от должности сенатора от Карачаево-Черкесии. Таким образом, жалоба защиты была отклонена. Впрочем, эта новость не испортила настроения Арашукову-младшему: очередное поражение в суде он встретил с улыбкой во все 32 зуба.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Арашукову до 30 июня. Следователь мотивировал свою позицию тем, что, находясь на свободе, сенатор может скрыться от правосудия и оказать давление на свидетелей.

Напомним, что Рауфа Арашукова обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Показания против него дал Вячеслав Дерев, занимавший пост сенатора от КЧР до Арашукова-младшего.