На Ямале сорвавшаяся с привязи собака укусила девочку за лицо

В Ямало-Ненецком автономном округе сорвавшаяся с привязи собака укусила несовершеннолетнюю девочку за лицо. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Ведомство уточняет, что собака принадлежит местному жителю и до нападения на ребёнка содержалась на цепи в будке.

После укуса девочка обратилась в больницу. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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