В Оренбурге пенсионер умер, помогая клоунам на сцене в цирке

Мужчину, пришедшего на представление со своими внуками, пригласили на арену, после чего ему стало плохо.

В Оренбурге следователи проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Трагедия случилась 7 апреля в спортивном комплексе "Звёздный", где в тот день проходило представление. Мужчина пришёл в цирк с двумя внуками. Во время выступления участники шоу-программы пригласили 67-летнего зрителя на сцену, чтобы провести совместный конкурс.

— Мужчина с клоунами провёл шуточные сцены, после чего он почувствовал себя плохо и перестал подавать признаки жизни, — говорится в сообщении.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти пенсионера.

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