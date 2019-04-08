Путин и Эрдоган поговорили с глазу на глаз

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган поговорили в узком составе. Об этом сообщил сам российский лидер.

— Только что в ходе переговоров в узком составе, затем с глазу на глаз немножко поговорили, рассмотрели двусторонние российско-турецкие отношения, — отметил глава государства.

Главы двух государств обсудили многие темы, в том числе энергетику — проект атомной электростанции в Турции, газопровод "Турецкий поток".

Ранее российский лидер отметил успехи сотрудничества РФ и Турции в международной сфере и ВТС.