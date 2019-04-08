Путин предложил наметить ориентиры развития связей с Турцией

По мнению лидера страны, обсуждение этого вопроса должно вестись с участием членов правительств и представителей бизнеса.

Президент России Владимир Путин предложил наметить ориентиры по дальнейшему развитию взаимовыгодных связей с Турцией.

На заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией российский лидер предложил обсудить конкретные направления сотрудничества, ход реализации важнейших совместных проектов, а также наметить ориентиры по дальнейшему расширению взаимовыгодных связей между Москвой и Анкарой.

Путин подчеркнул, что обсуждение должно вестись с участием членов правительств и представителей бизнеса.

Президент России отметил, что заседанию совета сотрудничества двух стран предшествовала серьёзная подготовительная работа.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин отметил успехи сотрудничества Москвы и Анкары в международной сфере и ВТС.