В Кургане шестилетняя девочка получила травму головы, упав с аттракциона

В Кургане шестилетняя девочка выпала из каретки аттракциона и получила серьёзную травму головы. Инцидент произошёл в результате резкого торможения аттракциона, сообщает областное СУ СК РФ.

Следователи установили, что травмирование ребёнка произошло из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации аттракциона. Полученная девочкой травма квалифицируется как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, создающий непосредственную угрозу жизни.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Ранее Лайф писал, как аттракцион покалечил девочку, выбросив её в воздух на бешеной скорости.